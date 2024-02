Mancano poche ore alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni sul Condono tributario per i cittadini di Campobello di Licata. Con delibera del Comune, difatti, è in vigore il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi. I cittadini interessati possono presentare la dichiarazione di condono entro il prossimo 29 febbraio e può essere effettuato il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata del piano di ammortamento elaborato. Gli atti esecutivi (avvisi di accertamento ed ingiunzioni), notificati entro il 30 giugno 2022, possono essere regolarizzati, senza pagare sanzioni e interessi, ripartendo il dovuto fino a 16 rate bimestrali.

Giovanni Blanda