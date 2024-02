Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Storica Franco Ferrari ha nominato il giovane imprenditore Salvatore Del Puente responsabile del partito per la regione Campania. “La nomina di Del Puente- dichiara Ferrari- ci permetterà di organizzare la Dc storica nel territorio napoletano a partire intanto dal capoluogo”. “La Democrazia Cristiana storica- conclude il segretario Ferrari – ha una linea politica basata su una tradizione moderata e popolare. In queste settimane stiamo procedendo da una serie di nomine e di incarichi in tutto il Paese in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”. Del Puente, infine, da parte sua, ha comunicato che “nei prossimi giorni saranno indicati i componenti della segreteria e della direzione del partito che saranno individuati nel mondo delle professioni e della società civile”.