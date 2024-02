Con una accoglienza solenne, avvenuta domenica scorsa nella Chiesa Madre di Campobello di Licata con la concelebrazione della Santa Messa, ‘Arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano ha dato inizio alla Visita Pastorale nella forania di Campobello e Ravanusa. La Visita Pastorale, dal tema “INSIEME TESSITORI DI SPERANZA”, inizierà a Campobello di Licata il 25-26-27-28 febbraio e proseguirà a Ravanusa il fino a domenica 3 marzo.

Nella mattinata di martedì 27 febbraio l’Arcivescovo Mons. Alessandro Damiano è stato accolto, presso la sala consiliare “Saetta e Livatino” del Comune di Campobello Licata, dal Commissario Straordinario Dott.ssa Teresa Burgio, dai funzionari e impiegati comunali, dal Comandante della Stazione dei Carabinieri e dal Comandante della Polizia Municipale.

Il Commissario Straordinario, con immensa gioia ed emozione, ha ringraziato l’Arcivescovo di Agrigento per la sua Visita Pastorale porgendo a nome di tutta la comunità il più cordiale saluto di benvenuto, tracciando una breve sintesi dell’attività svolta in questi mesi. Le grandi problematiche e difficoltà che interessano il mondo intero, ha proseguito la dott.ssa Burgio, si ripropongono anche nella nostra comunità, quali lo spopolamento, la crescente disoccupazione, le persone che e le famiglie che vivono in condizioni di precarietà economica e disagio sociale e culturale. L’Arcivescovo

Mons. Alessandro Damiano, nel ringraziare tutti per l’accoglienza ricevuta, ha incentrato la visita sul rispetto della persona umana da parte delle istituzioni che devono fornire i propri servizi nel rispetto della persona, tema comune con le istituzioni religiose cristiane.

L’Arcivescovo di Agrigento ha concluso la visita citando una frase dell’ex sindaco di Firenze Giorgio La Pira sull’impegno politico: ” non si dica quella solita frase poco seria: la politica è una cosa brutta. No, l’impegno politico diretto alla costruzione cristianamente ispirata della società in tutti i suoi ordinamenti a cominciare da quello economico, è un impegno di umanità e di santità, è un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tessuta di preghiera, di speranza, di giustizia e di carità.

Al termine il Commissario Straordinario ha donato una tela a ricordo della Visita Pastorale nella comunità di Campobello di Licata.

Carmelo Mistretta