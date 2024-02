Uno screening cardiologico “casuale”, che salva la vita di una ragazzina palermitana. É successo a un’alunna dell’istituto Maredolce, che ha scoperto la sua delicata patologia cardiaca, grazie a un’iniziativa di prevenzione svoltasi nella sua scuola e promossa dal movimento per la salute dei giovani, di cui è presidente Fabrizio Artale.

La diagnosi infatti é stata fondamentale per scoprire una cardiopatia silente, che alla lunga avrebbe potuto avere conseguenze assai importanti. La dimostrazione di quanto la prevenzione cardiologica sia importante anche nei giovanissimi, che non presentano sintomi sospetti.

Il padre della studentessa ha espresso gratitudine e riconoscenza alla direzione del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Civico di Palermo, del cardiologo Michele Saitta in particolare, che ha eseguito l’intervento. Gratitudine anche verso le iniziative che da anni porta avanti il movimento per la salute dei giovani, che si adopera per la diagnosi tempestiva delle cardiopatie nei giovani.