Ancora tragedie della strada in Sicilia e un altro fine settimana che consegna un bilancio pesante di vittime e di feriti. Da Nord a Sud, da est a ovest sono sempre troppi gli incidenti da raccontare e a questi si uniscono anche le vittime siciliane della strada fuori dalla Regione.

La tragica sequenza aperta venerdì

La tragica sequenza si era aperta venerdì scorso fuori regione. Un uomo di origini palermitane era morto in uno scontro frontale in Umbria. Si trattava di Antonio Giallombardo, 75 anni, nato a Palermo ma da anni residente a Ponte San Giovanni, una frazione di Perugia.

L’incidente era avvenuto lungo la strada regionale 298 Eugubina, nei pressi di Piccione, nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio. Oltre al siciliano nello scontro era morto un residente del luogo, Francesco Migliorati, 40 anni.

La vittima nell’Agrigentino

Un uomo di 67 anni, Antonino Mulè, è poi morto dopo due giorni di agonia in ospedale. La vittima, originaria di Canicattì, era stata coinvolta in un incidente, giovedì scorso, sulla statale 123 che collega Canicattì con Palma di Montechiaro e Licata, ma il decesso è avvenuto nella serata di sabato.

Mulè era alla guida di una Ape Piaggio quando, per cause ancora da verificare, si è scontrato con una Fiat Punto che viaggiava sullo stesso di marcia. L’uomo è deceduto al Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici purtroppo non sono riusciti a strapparlo alla morte.

Il pirata della strada a Catania

Dall’Agrigentino al catanese dove un uomo investe un pedone, fugge ma poi si pente e si costituisce. E’ avvenuto proprio nel centro di Catania, in viale Africa, dove un giovane di 25 anni alla guida di una Smart ha travolto un uomo per poi fuggire senza prestare soccorso.

La persona ferita è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Garibaldi ed è in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi: i medici hanno riscontrato lesioni e la frattura di una gamba.

Cinque feriti lungo la Siracusa – Catania

Infine la carambola in autostrada con 4 auto coinvolte e 5 feriti. L’ incidente stradale è avvenuto nella notte fra sabato e domenica lungo l’autostrada Siracusa-Catania.

L’impatto durante il maltempo che si è abbattuto in Sicilia da ieri sera ma per cause che sono al vaglio della Polizia stradale della sezione di Lentini si sono scontrate una Fiat Panda, una Peugeot 208, una Bmw, ed una Saab.

Ad avere la peggio, il conducente 27enne della Fiat, che, trasportato in ospedale, si trova in prognosi riservata, mentre le altre 4 persone hanno rimediato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il traffico, in direzione di Catania, si è bloccato, in attesa della conclusione dell’intervento dei soccorsi e dei rilievi della Polizia stradale, che hanno sentiti alcuni testimoni per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.