La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna a quattro anni di reclusione nei confronti di un 29enne accusato di aver perseguitato una imprenditrice della movida agrigentina e averle danneggiato il locale di cui è titolare e anche un’auto. La vicenda scaturisce dalla denuncia dell’imprenditrice che, dopo essere stata già in passato vittima di atti persecutori, aveva nuovamente lanciato un grido di aiuto con il “ritorno alla carica” del suo stalker.

La donna, rappresentata dall’avvocato Calogero Meli, si è costituita parte civile nel processo. Il giovane, prosciolto per incapacità di intendere e volere nel primo procedimento, si era rifatto sotto con messaggi, minacce e addirittura compiendo un raid vandalico nel locale della donna. Per questo motivo era finito in manette. Una seconda perizia, disposta dal gip Iacopo Mazzullo, aveva escluso poi l’infermità mentale a differenza del primo responso. Si torna in aula il 6 marzo per la sentenza.