Si conclude oggi (mercoledì 28 febbraio), a Campobello di Licata, la visita pastorale dell’arcivescovo della diocesi di Agrigento, monsignore Alessandro Damiano. Alle ore 9 , nella chiesa di Gesù e Maria, celebrazioni delle lodi mattutine e incontro con i ministri straordinari dell’eucarestia. Seguiranno, alle ore 10,30, le visite alle case di riposo e al cimitero comunale. In serata, alle ore 16,30, nella chiesa Gesù e Maria, incontro con i catechisti e i gruppi liturgici. Alle ore 18, nella chiesa San Giuseppe, santa messa. Seguirà l’incontro con i Consigli pastorali e con il Consiglio per gli Affari economici parrocchiale della forania. Da giovedì, l’arcivescovo sarà in visita pastorale a Ravanusa.

Giovanni Blanda