Con un incontro istituzionale al presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano” di Ribera si è concluso un primo ciclo di visite grazie al quale il neo commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha voluto “toccare con mano” la realtà dei cinque nosocomi della provincia conoscendo uomini e risorse e soprattutto programmando, da subito, tutti gli interventi necessari a superare le criticità esistenti migliorando la qualità dei servizi ospedalieri.

Già durante l’incontro con la direzione sanitaria di presidio e i primari dei diversi reparti, il commissario Capodieci ha annunciato un’importante novità per l’ospedale crispino ossia il prossimo arrivo di un nuovo tomografo assiale computerizzato destinato ad incrementare sensibilmente l’accuratezza e la rapidità delle indagini diagnostiche. Assieme alla nuova Tac sarà installato a Ribera anche un sofisticato mammografo di ultima generazione destinato a potenziare le azioni di screening in provincia per la prevenzione del tumore alla mammella.

A conclusione della visita il commissario ASP ha anche incontrato la deputazione del comprensorio per un proficuo scambio di vedute e intendimenti.

LA NOTA DEL COMITATO ZONA DISAGIATA RIBERA

“Apprendiamo che il Fratelli Parlapiano sarà dotato finalmente di una nuova TAC.In primo luogo ci fa piacere che la nostra recente presa di posizione, abbia accesso i riflettori su tale delicata problematica.Vogliamo ricordare – per onestà intellettuale – che il finanziamento della nuova TAC rientra tra gli investimenti previsti del Covid-Hospital del 2021, scelta ricaduta sul Fratelli Parlapiano di Ribera grazie al lavoro di squadra dell’onorevole Margherita La Rocca-Ruvolo, allora presidente della VI Commissione Salute all’ARS, dell’onorevole del M5S Giovanni Di Caro, del gruppo riberese M5s con – in primis – Vincenzo Rossello e Daniela Manni e dell’allora Commissario Straordinario Dott. Zappia. L’ex sindaco di Ribera oggi esulta ma in passato è stato in disaccordo. Le dichiarazioni dell’onorevole Pace ci fanno credere che abbia cambiato idea, finalmente, di fronte agli evidenti risultati positivi circa la scelta del Covid-Hospital e dei suoi circa 8 milioni di euro di investimenti in favore del P.O. riberese.Confidiamo invece che non cambi idea circa la scelta di riconoscere il Fratelli Parlapiano come Ospedale di Zona Disagiata e di proseguire nel piano di rifunzionalizzazione post-covid augurandoci quindi che accolga le richieste non di un solo comitato ma di un intero territorio che è sceso in strada a protestare per il nostro ospedale, solo allora saremo ben lieti di vederlo esultare per un traguardo raggiunto.In conclusione, siamo soddisfatti che la notizia della nuova Tac sia arrivata in concomitanza con la visita presso il presidio ospedaliero riberese del nuovo Commissario dottor Capodieci a cui vanno i nostri migliori auguri di un ottimo e proficuo lavoro.Rimarremmo vigili e attenti fin quando non vedremo la nuova TAC impiantata e funzionante nel reparto di Radiologia del P.O Fratelli Parlapiano”. Scrive cosi il coordinatore Giovanni Montalbano