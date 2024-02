Gli alunni della sede Rita Levi Montalcini di Campobello di Licata hanno incontrato e dialogato direttamente con il Vescovo della loro diocesi, mons. Alessandro Damiano. Ad accogliere il Vescovo erano presenti il dirigente scolastico il prof. Michele Di Pasquali, il corpo docente, il personale Ata e i ragazzi che hanno partecipato ad un incontro che ha lasciato un’impronta indelebile nei loro cuori e nelle loro menti.

Per l’occasione della visita pastorale è stata ideata un’installazione dal titolo “No War”, opera definita da monsignor Damiano “Provocante”. Un’istallazione realizzata dai ragazzi del Liceo artistico della sede Rita Levi Montalcini, sotto la guida del professore di scultura Salvatore Navarra. La scritta No War in inglese, lingua internazionale rappresenta la voce di tutti i popoli del mondo. Una croce realizzata con un frammento di un barcone di migranti che rappresenta un ripudio alla guerra, un omaggio a tutte le vittime dell’umanità sofferente e un segno della speranza di pace. Una vela bianca mette in risalto maggiormente il messaggio, nella speranza che soffino venti di pace.