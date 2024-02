La Guardia Costiera ha effettuato un controllo in un ristorante nel centro di Agrigento sequestrando quasi trenta chili di pesce risultato privo di certificazione, etichettatura e documentazione che ne attestasse la provenienza.

L’accertamento è scattato negli scorsi giorni e rientra in una più ampia attività mirata a tutelare il diritto alla salute dei cittadini.

L’ultimo ristorante al centro dei controlli “a campione” si trova nel centro della Città dei Templi. I prodotti ittici sono stati sequestrati in assenza della documentazione che specificasse la provenienza. Per questo motivo la merce è stata ritenuta non idonea al consumo umano e sarà distrutta.