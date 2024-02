“Stop agli interessi da usura sulle multe. In Commissione Trasporti è stato approvato il nostro emendamento al nuovo Codice della strada che fissa il tetto degli interessi sulle multe ai due terzi della somma complessiva, quindi al 66 per cento. Lo avevamo promesso ai cittadini e ci siamo riusciti. Una vittoria di Noi moderati e di tutto il centrodestra che ha sostenuto la nostra proposta e soprattutto un atto di giustizia e di equità nei confronti dei cittadini, che non si troveranno più a dover pagare, dopo anni, interessi stratosferici di centinaia o addirittura migliaia di euro per non aver pagato una multa, magari per una dimenticanza o per temporanea impossibilità. Abbiamo messo un freno a questo modo ingiusto e iniquo e talvolta truffaldino di far cassa alle spalle delle persone”. Lo affermano, in una nota, Maurizio Lupi e Calogero Pisano, presidente e deputato di Noi Moderati.