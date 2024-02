In scadenza la richiesta di contributi degli utenti per la refezione scolastica a Campobello di Licata. I genitori degli alunni residenti nel Comune, frequentanti la scuola dell’Infanzia, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari o inferiore a euro 10.632,94 (in corso di validità) e quelli che si trovano in condizioni di disagio socio/economico, accertate dall’Ufficio Assistenza, e aventi un Isee non superiore ad euro 5.000 che usufruiscono del servizio mensa scolastica, possono presentare istanza (allegata alla dichiarazione) per ottenere il contributo o il rimborso totale della retta refezione scolastica. La richiesta redatta secondo il modello predisposto, sottoscritta da un genitore/tutore, dovrà essere presentata o consegnata all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Campobello di Licata, entro e non oltre il termine del giorno 1 marzo prossimo.

Giovanni Blanda