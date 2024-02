Una donna di 69 anni è morta dopo essere stata investita da una macchina mentre stava provando ad attraversare la strada. E’ accaduto stamane in via del Mare, a Carlentini, nel Siracusano, e la vittima è deceduta poco dopo in ospedale, a Lentini, dove era stata trasportata a bordo di una ambulanza del 118.

I soccorsi

I medici non hanno potuto fare nulla per strappare alla morte la 69enne ma sulla vicenda la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

L’inchiesta

Le indagini sono concentrate sul conducente della macchina, una Nissan Micra, che non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. E’ stato lui stesso a prestare le prime cure alla donna ed a chiedere l’intervento dei soccorsi.