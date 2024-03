Due denunce, altrettante attività sospese ed oltre centomila euro tra sanzioni e ammende. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato diversi controlli in laboratori di analisi e studi medici ad Agrigento. Al termine delle ispezioni sono state riscontrate diverse irregolarità. Due i lavoratori “in nero” scoperti su cinque controllati.

In un primo controllo è stata denunciata una sessantacinquenne titolare di uno studio medico per l’omessa sorveglianza sanitaria, per la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti e l’omessa valutazione dei rischi. Denuncia anche per una quarantenne responsabile di un laboratorio di analisi a cui sono state mosse le stesse contestazioni.