Al Teatranimahub di Via Oblati 96 Agrigento, secondo appuntamento con la Rassegna teatrale in ricordo di Mariuccia Linder.

Secondo appuntamento con la II rassegna teatrale in ricordo di Mariuccia Linder, dal titolo “Per voce sola…” ideata e coordinata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, proprio con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di Educazione artistica e di Storia dell’Arte ad Agrigento, nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

Sabato 9 marzo, alle ore 17:30 nella sala del Teatranimahub, il nuovo centro culturale realizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima all’interno dell’ex Istituto Gioeni/Salesiani di Via Oblati 96 Agrigento, andrà in scena “SONO DONNA, SONO UOMO…SONO IO” recital di Lia Cipolla.

L’attrice, che ha curato anche l’adattamento, è protagonista di un viaggio immaginario nel delicato universo femminile e accompagna lo spettatore a visitarne le molteplici sfaccettature, costruendo un suggestivo ed emozionale rapporto intimistico con i diversi e, nel contempo uguali, personaggi femminili e non, che si avvicendano sulla scena. L’attrice sfiora soffusamente l’anima dei personaggi, attraverso un’illusorio cambio di accessori, su di una magica ed irreale altalena e su cui si dipanano letture dinamiche, brani recitati e cantati, sulle delicate note interpretate al pianoforte da Isabella Di Salvo.

L’ingresso è libero.

Prima e dopo l’evento, sarà possibile visitare l’attigua e suggestiva Chiesa di San Giorgio, recentemente restaurata.