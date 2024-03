Determina del settore comunale di Campobello di Licata Affari generali, Personale e Demografia, retto da Salvatore Grasso.

Stabiliti il rimborso degli oneri ai datori di lavoro di amministrazioni comunali e impegno di spesa.

Il Comune ha impegnato la spesa nei confronti di amministrazioni, per la somma di 20 mila euro per rimborso di lavoro.

L’amministrazione del Comune, su richiesta documentata dal datore di lavoro, è tenuta a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazione.

Il documento comunale è stato inviato – fra gli altri – alla commissaria straordinaria regionale

Giovanni Blanda