Gli studenti che aggrediscono insegnanti, dirigenti scolastici o membri del personale amministrativo rischiano multe sostanziali. Un emendamento presentato dal Governo al Senato in commissione Cultura al DDL sulla valutazione del comportamento degli studenti propone, infatti, sanzioni pecuniarie che vanno da 500 a 10.000 euro.

Dettagli dell’Emendamento

L’emendamento stabilisce che, in seguito alla condanna per reati contro il personale scolastico legati alle loro funzioni, oltre al risarcimento danni, sarà obbligatorio il pagamento di una somma variabile come riparazione pecuniaria a favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della vittima.

Condizioni per la sospensione della pena

L’emendamento specifica anche che la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di questa somma, assicurando così il diritto al risarcimento per la persona offesa.