Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri a Pachino, in provincia di Siracusa, per evasione. I militari sono intervenuti in pieno centro, dove l’uomo in stato di alterazione psicofisica e soccorso da personale del 118, aveva aggredito i due operatori dell’ambulanza. Immediatamente bloccato e identificato, è stato arrestato per evasione essendo già stato sottoposto alla detenzione domiciliare per un cumulo pene. Dopo le cure sanitarie e le formalità di rito, è stato di nuovo posto ai domiciliari.