I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione un finanziere per stalking nei confronti dell’ex moglie. Il militare era accusato anche di maltrattamenti e detenzione abusiva di armi. Per queste ultime due fattispecie è stato disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione. Il tribunale ha altresì disposto il pagamento del risarcimento del danno in favore delle parti civili costituitesi tra cui l’ex moglie e l’associazione Focus group onlus. L’imputato è difeso dall’avvocato Arnaldo Faro mentre la parte civile è rappresentata dagli avvocati Davide Santamaria e Sabina Schifano.