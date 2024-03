Sono aperti i termini, a Campobello di Licata, per la presentazione delle istanze per la predisposizione del Patto di Servizio per l’accesso al beneficio di forme di assistenza a mezzo di erogazioni di servizi socio-assistenziali domiciliari, destinato agli anziani ultra settantacinquenni disabili gravi o con invalidita’ civile pari al 100 per cento, non titolari di indennita’ di accompagnamento.

Si puo’ presentare istanza di accesso al beneficio presso il Comune, entro il 20 marzo, all’ ufficio Protocollo.

Il ritiro del modello della domanda potra’ effettuarsi, presso l’ufficio Servizi sociali, dalle ore 10 alle ore 12.

Giovanni Blanda