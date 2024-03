“Sono trascorsi 15 giorni dalla seduta di consiglio comunale aperto, cosa si sta facendo per provvedere alla rimozione e spostamento dei cumuli rimasti sul luogo dell’incendio, nonché di tutto l’amianto stoccato e fortunatamente risparmiato dall’incendio, poiché ad oggi non si hanno notizie certe da parte del Comune”. Così Lorenzo Graci, presidente del comitato civico “Piano Bugiades”, costituito dai residenti della zona dopo l’incendio nell’impianto di stoccaggio di rifiuti.

“Considerato poi che la ditta Omnia non ha ottemperato alla rimozione dei rifiuti rimasti sul posto come ordinato dal Sindaco con ordinanza n. 18/2024 l’avvocato Lorenzo Graci – si legge ancora nel documento – chiede di sapere per quale motivo l’amministrazione comunale non si è ancora attivata con l’intervento sostitutivo immediato considerato, come già detto più volte, che nell’area a tutt’oggi persiste un forte odore acre che a seconda delle giornate e della direzione dei venti non permette ai residenti della contrada Bugiades di svolgere le normali attività quotidiane domestiche all’aperto, nonché con la perenne paura di inalare sostanze tossiche per la presenza ancora sul luogo dell’incendio, dopo più di un mese, di residui di rifiuti pericolosi per la salute e per l’ambiente, che anche a causa delle precipitazioni in corso non può che essere ulteriormente danneggiato. Con l’occasione evidenzia – si conclude il documento – di avere già inoltrato richiesto d’incontro con il Prefetto di Agrigento per sollecitare urgentemente tutte le azioni necessarie di sua competenza”.