Una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Santo Stefano di Quisquina ha partecipato all’Attività formativa “Pronti all’Azione obiettivo Protezione Civile” svoltasi stamattina presso il l’Istituto Comprensivo. Attività di formazione e informazione destinate agli alunni, come prove pratiche, descrizione specifiche e uso DPI, descrizione Mezzi e attrezzature del DRPC Sicilia.

La giornata di sensibilizzazione sull’operato e sulla importanza della protezione nazionale, regionale e soprattutto comunale ha visto coinvolti le classi della scuola media .

Ai ragazzi divisi in gruppi all’interno delle tende è stata fatta una panoramica dei tipi di interventi che vengono effettuati spiegando l’importanza di formare le popolazioni sui modi corretti di reazioni nelle diverse emergenze che si possono presentare.

“Sul posto i nostri volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile a cui va la nostra gratitudine per il lavoro costante, prezioso e fondamentale svolto al servizio della collettività.

Un plauso per l’attenzione mostrata per il nostro territorio e un vivo ringraziamento per la qualificante manifestazione lo rivolgiamo all’ing. Carmelo Arcieri, al consegnatario Alfonso Cicero, al coll. tecn. Emanuele Milioto e al Dirigente Generale Ag ing. Lillo Crapanzano”, scrive il Sindaco Francesco Cacciatore.