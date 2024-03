In arrivo oltre 3,8 milioni di euro (3.819.154) per i 43 Comuni della provincia di Agrigento dal Fondo di progettazione della Regione, finanziato con l’ultima legge di stabilità. L’Ordine degli Architetti di Agrigento plaude all’iniziativa del Governo e al lavoro svolto dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale.

“Invitiamo le Amministrazioni comunali della provincia di Agrigento – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – a utilizzare celermente le risorse, ripartite ai Comuni con il decreto a firma congiunta degli assessori regionali delle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e dell’Economia, Marco Falcone, per acquisire progetti utili per accedere ai fondi del PNRR e della programmazione comunitaria 2021-2027. In particolare – continua il Presidente degli architetti – con le risorse stanziate per un importo complessivo di oltre 3,8 milioni di euro, le Amministrazioni comunali possono acquisire progetti di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo dei lavori pari a circa 50 milioni di euro. E questa è un’occasione che non possiamo perdere”. Le Amministrazioni comunali, per affidare i progetti ai liberi professionisti, possono peraltro utilizzare i bandi tipo pubblicati dalla Regione Siciliana, in formato editabile sul sito dell’assessorato Infrastrutture -dipartimento regionale Tecnico – con lo scopo di semplificare e accelerare le procedure di affidamento. “L’Ordine degli architetti – conclude La Mendola – manifesta la propria disponibilità a offrire il proprio supporto tecnico-logistico alla redazione del bando e l’uso della piattaforma digitale del Consiglio nazionale degli architetti ai Comuni che intendono accedere ai fondi, utilizzando il concorso di progettazione quale strumento virtuoso per acquisire progetti di qualità”.