I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne del luogo, gravato da pregiudizi di polizia, per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, intervenivano per una lite in corso tra madre e figlio segnalata – tramite numero di pronto intervento 112 – da alcuni vicini di casa.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari cercavano di calmare gli animi e, nonostante la loro presenza, il 34enne sferrava uno schiaffo al volto della madre venendo immediatamente arrestato.

Al termine delle formalità di rito e dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa.