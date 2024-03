Un incidente mortale si e’ verificato questa notte poco prima delle 2 in via Elorina, a Siracusa. Secondo quanto emerso nelle indagini della Polizia municipale, una macchina, una Fiat Punto, con a bordo un uomo, un 45enne di origini marocchine, e’ finita contro il muretto di un supermercato.

Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e poco dopo sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 ma per la vittima non c’era ormai piu’ nulla da fare. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro del mezzo e della salma per consentire agli aventi della Polizia municipale di compiere altri accertamenti.