Il Sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha donato cinque chitarre all’oratorio locale che sotto la guida degli insegnanti Carmelina Schillaci e Carmelo Baio che operano a titolo gratuito, stanno seguendo un corso proprio di chitarra.

“Intanto – dice il Sindaco – voglio ringraziare gli insegnanti Schillaci e Baio che stanno seguendo questi ragazzi ad un corso per imparare a suonare lo strumento. Mi è sembrato doveroso come Sindaco, donare queste cinque chitarre perché capisco anche il momento difficile che attraversano tante famiglie e, pertanto, questi strumenti rimarranno a disposizione dell’oratorio e di conseguenza per tutti i ragazzi che vogliono intraprendere questo corso”.