Alla presenza del segretario nazionale della Democrazia Cristiana Storica Franco Ferrari e del responsabile del partito, Alberto De Sandro si inaugura domani alle ore 11 a Lumezzane (BS) in via Monte Grappa 84, presso il centro commerciale Noal, la nuova sede della forza politica che sarà il punto di riferimento per la Valtrompia/Valsabbiana. Domani sarà l’occasione anche per inaugurare diverse attività associative e commerciali. Alla manifestazione interverranno gli iscritti alla Dc storica e i cittadini dell’hinterland.