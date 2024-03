Rinnovo dell’individuazione del deposito temporaneo a Campobello di Licata per i contenitori scarrabili a tutela dei rifiuti biodegradabili (umido), presso il piazzale di ingresso della ex discarica sita in contrada Bifara-Favarotta, dai mesi di gennaio a giugno 2024. Il servizio rifiuti a Campobello di Licata è espletato dalle ditte Ati Iseda-Icos-Ecoin.

Giovanni Blanda