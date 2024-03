Agevolazioni Tari (tassa rifiuti) per i contribuenti di Campobello di Licata. Il Comune ha deliberato una serie di agevolazioni sulla Tari per disabili, anziani e nuclei familiari disagiati. La scadenza delle agevolazioni scade entro domenica 10 marzo. Sono state autorizzate, “”entro il limite di spesa di euro 10 mila – si legge nella delibera -, agevolazioni sulla riduzione del 30% della Tari per le abitazioni occupate da nuclei familiare residenti nel territorio comunale con almeno un soggetto che si trova, certificato da apposito verbale rilasciato dalla specifica commissione medica, in una delle seguenti condizioni: legge 104, invalidità del 100%; invalidità del 74% per anziani ultra settantenni; nucleo familiare residente, con almeno un occupante ultra settantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune, con Isee non superiore a euro 7.500. Agevolazioni Tari, entro il 10 prossimo, anche per i disabili e gli anziani sopra in 75 anni.

Giovanni Blanda