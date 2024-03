Attirato in disparte per un chiarimento poi circondato dal branco e pestato da sei o sette ragazzini che lo hanno mandato all’ospedale. Tutto solo per un selfie con la fidanzatina di un compagno di scuola non gradito proprio dal fidanzato geloso.

La spedizione punitiva è avvenuta a Bagheria nel Palermitano

A scatenare la violenza il post sui social del selfie del ragazzino di appena 14 anni con la fidanzata di uno dei bulli che, per gelosia, avrebbe organizzato la spedizione punitiva.

Ancora da accertare il movente della storia, raccontata dal Giornale di Sicilia, e l’identità dei componenti del branco di aggressori. Il pestaggio sarebbe avvenuto all’inizio della settimana ma se ne sarebbe appreso soltanto nella giornata della festa della donna.

A fare risalire il movente del raid punitivo al post social del selfie sarebbero state alcune testimonianze di altri ragazzini ma tutta la vicenda dovrà essere riscontrata.

L’agguato nei pressi di un distributore

L’aggressione non è avvenuta, però, a scuola ma dopo l’uscita dei ragazzi dalle classi della succursale di via Giuseppe Lo Bue. Alcuni giovani, non ancora identificati, avrebbero atteso il liceale intimandogli di seguirli nei pressi di un vicino distributore di carburante. Qui il branco lo avrebbe pestato a sangue. Il ragazzino è stato poi soccorso e trasferito in ospedale, dove è stato medicato dai sanitari.

Le indagini della polizia

La vicenda è stata denunciata e le indagini sono affidate alla polizia che sta visionando le immagini della video sorveglianza degli esercizi commerciali della zona per risalire agli autori del raid.

Il ragazzino, nel frattempo, è già tornato a scuola giovedì scorso dopo essere rimasto assente tre giorni. Della vicenda è stata informata tanto la preside quanto il corpo docente. L’Istituto, infatti, è impegnato nella lotta a bullismo e cyberbullismo e sono parecchie le iniziative portate avanti a dimostrazione della sensibilità del corpo docente alla materia, Ora si trova a fronteggiare un episodio a metà fra la gelosia morbosa e il bullismo consumato si fuori dalle mura scolastiche ma che allarma comunque la comunità