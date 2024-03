In quest’ultimo fine settimana, nella Saletta Minerva di Campobello di Licata (Ag), presentato da “L’isola che c’è”, è avvenuto un intenso incontro che è andato oltre il gioioso giallo delle mimose e che non è caduto nella retorica e nella demagogia fuorvianti per un celebrare la Donna soltanto in un giorno di Festa.

L’incontro si è tenuto soprattutto all’insegna dei “diritti delle donne”.

Nella Saletta Minerva, alla parete, dipinti e disegni raffiguranti soprattutto donne latinoamericane.

Interessanti interventi si sono susseguiti nel corso della serata, come la precisa relazione di Carmela Burgio sulle ingiustizie discriminatorie a sfavore della donna in scenari lavorativi soprattutto scientifici, o come la lettura recitativa di Silvia Lotti che ha dato accorata voce alla poetessa Amalia Guglielminetti. Non è mancata la lettura di un saluto specialmente inviato da Dacia Maraini.

Silvio Benedetto, che ha fatto cenni su alcuni aspetti della letteratura vittoriana in Nordamerica, ha preannunciato l’incontro del prossimo sabato 16 marzo, sempre nella Saletta Minerva di Campobello di Licata, sull’intrigante tema “La maschera del potere”, e l’incontro del successivo sabato 23 sul tema “Una voce della Sicilia: il canto e la narrativa di Giovanna Caruana”.

Non fa meraviglia che esista già una programmazione de “L’isola che c’è” in atto, perché da anni Silvia Lotti e Silvio Benedetto non demordono nella passione e nella convinzione politico-sociale di offrire in maniera continuativa momenti artistico-culturali in luoghi sempre più aridi a causa dell’indifferenza verso l’arte e la cultura.

Questi incontri, già rari nell’agrigentino, sono unici oggi a Campobello di Licata, partecipati da pittori e sostenitori (oltre che di Campobello di Licata) di Casteldaccia, Campobello di Mazara, Realmonte, Caltanissetta, Canicattì, Ravanusa, Riesi, Licata, con invii anche da Roma, Lecce, Liguria, dall’Argentina…

Una bella realtà, insomma, che bisogna salvaguardare.