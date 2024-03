Tre denunce, attività imprenditoriale sospesa e sanzioni e ammende per un totale di 54 mila euro. È il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro del Comando provinciale di Agrigento in un cantiere edile a Sambuca di Sicilia.

Al termine dell’ispezione, avvenuta nel centro del paese, sono stati denunciati l’imprenditore titolare della ditta, il coordinatore e anche il responsabile della sicurezza.

Tra le contestazioni mosse quelle di non aver installato i servizi igienici in cantiere, i parapetti, il ponteggio non era a norma così come la scala a mano. I militari dell’Arma hanno elevato ammende per un importo di 48 mila euro e sanzioni per 6 mila euro. L’attività è stata sospesa.