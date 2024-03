Decreto della commissaria Straordinaria, Teresa Burgio, al Comune di Campobello di Licata. Nominato il consulente tecnico di parte sulla causa promossa Claudio Sillitti nel procedimento giudiziario innanzi al tribunale di Agrigento.

Consulente tecnico e’ l’ingegnere Nicolo’ Vassallo, di Canicattì, designato dal comune per assisterlo su questioni tecniche nel procedimento giudiziario.

Il responsabile del quarto settore comunale e’ stato incaricato a sottoscrivere il disciplinare di incarico.

Il motivo della nomina: l’ ulteriore ritardo del Comune nell’assumere l’impegno, comporterebbe per la civica amministrazione a non difendersi davanti alla giustizia.