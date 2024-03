Festa del Glorioso Patriarca San Giuseppe a Campobello di Licata. Oggi (lunedi 11 marzo), è la Giornata delle Missioni. Alle ore 18, nella omonima chiesa, santo rosario e sacro manto. Seguirà, alle ore 18,30, la celebrazione della santa messa officiata da don Lillo Capobianco.

Alle ore 19,30, benedizione della tavola di fraternità della famiglia D’Asaro-Picone, in via Rossini. Martedi In programma, tra l’altro, la visita alle persone sofferenti e, in serata (ore 18,30), la santa messa. I festeggiamenti proseguiranno sino al 19 marzo.

Giovanni Blanda