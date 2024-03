La “” Tavula di San Giuseppi e la cappella ccu li Santi”” a Ravanusa, in via Giuseppe Mazzini, 15. Si potrà visitare dal 16 al 18 marzo, in occasione della festa in onore del Glorioso Patriarca San Giuseppe.

E’ un’ iniziativa della Caritas cittadina e del” “Convegno di Maria Cristina””.

Per informazioni ci si può rivolgere all’arciprete don Filippo Barbera, al presidente del Convegno, professoressa Lilla Aronica, e alla responsabile della Caritas, insegnante Cettina Parisi.

“”Tavola di San Giuseppe e la cappella dei ragazzi – Abile anche io”””” anche in via Lincoln, per iniziativa del Centro Aiuto e Rettoria San Giuseppe. Per informazioni rivolgersi a Luisa Sciabbarrasi ed Elena Maria Petix.

Giovanni Blanda