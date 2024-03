Dopo le scritte murarie in via Gioeni nella sede del partito Fratelli d’Italia altre scritte sono comparse in giro per la città di Agrigento. La scritta “Nazi e la w cerchiata” è apparsa sul muro della sede della Condiretti in via Esseneto. La mano sembra essere la stessa, le scritte di rosso, e riportano tutte la W cerchiata simbolo del movimento no vax già autore anche nel recente passato di numerosi atti vandalici. Sulla vicenda la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta; la Polizia con gli agenti della della Digos, della sezione Volanti e della Scientifica, hanno avviato le indagini per provare a identificare l’autore o gli autori degli atti di vandalismo.