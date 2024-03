Una croce lignea, un barcone alla deriva, morti, afflizioni. Un’epigrafe sulla croce: “No war”. (“No alla guerra”). La dicitura, scritta sul crocefisso, che troneggia nella chiesa parrocchiale “”San Giuseppe”” a Campobello di Licata. Sono gli studenti del liceo artistico “Rita Levi Montalcini”, i quali, con un frammento di un relitto di barcone di immigrati, hanno realizzato l’opera artistica. La croce rimarrà esposta ai fedeli, per tutto questo periodo (sino al 19 marzo), in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del Glorioso patriarca di San Giuseppe. Essa – realizzata sotto la guida del docente Salvatore Navarra -, è stata presentata all’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, nella sua recente visita pastorale a Campobello di Licata. La croce – speranza e sofferenza – vuole simboleggiare “” il desiderio di pace fra i popoli, un ripudio alla guerra e al tempo stesso””, secondo quanto spiegano gli ideatori del progetto, è “un omaggio a tutte le vittime dell’umanità sofferente” “. “Una vela bianca – aggiunge Navarra – mette in risalto maggiormente il messaggio, nella speranza che soffino venti di pace”. La croce lignea – che è stata collocata nella chiesa “”San Giuseppe””, per essere visitata dai fedeli durante i riti religiosi -, è stata definita “” provocante”” – parole testuali – dall’arcivescovo Alessandro Damiano. Chi ammira l’opera riceve una forte ed indicibile emozione.

Giovanni Blanda