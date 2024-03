Sono ancora in corso Catania e provincia le ricerche di un bambino tunisino di 10 anni, Mohamed Houssein Khalifa, che si è allontanato la notte tra il 12 e il 13 marzo scorsi scorsa da una comunità di Santa Maria di Licodia. Il piccolo è alto 145 cm e pesa circa 50 chilogrammi. L’ultima volta è stato visto con un pigiama nero di marca Nike o Adidas. I Carabinieri della compagnia di Paternò hanno diffuso una sua foto per favorire le ricerche. Chi può dare notizie utili al suo ritrovamento può contattare il numero unico per le emergenze 112