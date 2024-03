Campobello di Licata pavesata a festa in onore del Glorioso Patriarca San Giuseppe. Oggi (giovedì 14 marzo) è la Giornata dell’Adorazione eucaristica. Alle ore 10, santa messa ed adorazione eucaristica comunitaria. Seguirà, alle ore 12, l’Angelus, Ora media e benedizione eucaristica.

Il programma proseguirà alle ore 18, con la recita del Santo rosario e il Sacro Manto. Alle ore 18,30, santa messa presieduta da don Gioacchino Falsone. Al termine, alle ore 19,30, “”Sagra di san Giuseppe”” davanti la Chiesa e distribuzione dei “”Vastuneddi San Giuseppe””.

Per venerdi è in programma .- fra l’altro –, alle ore 18,30, la Via Crucis.

Giovanni Blanda