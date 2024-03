Dopo un anno e mezzo circa riapre il palatenda Placido Rizzotto di Palma di Montechiaro. L’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino è riuscita, tra mille peripezie, a superare tutti i problemi dopo la chiusura della struttura per un problema alla pavimentazione.

“L’ assessore allo sport, Massimo Amato – dice il primo cittadino – si è messo subito al lavoro per accelerare i tempi della riapertura, ma abbiamo dovuto fare i conti con la gara d’appalto. La prima è andata deserta, la seconda aggiudicata, ma la ditta che doveva effettuare i lavori è letteralmente scomparsa. Ma ormai è acqua passata, finalmente, la struttura torna nella piena disponibilità di chi intende fare sport, a cominciare dalla società Halikada Gattopardo di pallamano femminile che disputata la serie A2”.

“Sono molto contento che la vicenda si sia chiusa – dice l’ assessore Massimo Amato – La ditta che si è aggiudicata l’appalto ha rispettato i tempi di consegna e siamo già riusciti ad effettuare il collaudo. Tutto è andato nel migliore dei modi e, pertanto, già domenica prossima 17 marzo, la struttura ospiterà una gara del campionato nazionale di A2 di pallamano dell’ Halikada Gattopardo contro il Flavioni Civitavecchia e che è stata costretta ad emigrare ad Enna. Siamo molto soddisfatti anche per avere dato risposte a tutti coloro i quali, non solo a Palma di Montechiaro, vogliono fare sport, ma impossibilitati per la mancanza di impianti idonei. Noi come amministrazione siamo a disposizione di tutte quelle società che intendono sfruttare le potenzialità di questa tensostruttura”.