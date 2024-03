Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture il progetto dell’aeroporto di Valle dei Templi che dovrebbe essere realizzato in provincia. L’Ente provinciale, come previsto dall’art. 8 bis, fortemente voluto dal parlamentare agrigentino Calogero Pisano, contenuto all’interno del DL SUD (la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023) aveva a disposizione 120 giorni per presentare il tutto. Termine rispettato dunque. Soddisfazione per l’on. Pisano che dichiara: “Abbiamo scritto un pezzo storia.Poco fa il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha inviato al Ministero delle Infrastrutture il progetto dello scalo aeroportuale. Una vittoria di tutta la provincia agrigentina, del Governo-Meloni e della maggioranza di centrodestra che lo sostiene.Ringrazio il Commissario dell’ex Provincia, Giovanni Bologna, il dirigente del Servizio Tecnico, ing. Mimmo Di Carlo, e il RUP, ing. Filippo Napoli e il Presidente della Commissione provinciale Mobilità e Trasporti, Sindaco di Palma di Montechiaro Stafano Castellino.Un passo fondamentale dell’iter procedurale che parte dall’approvazione del DL SUD e, con esso, del mio articolo (8 bis) che prevede la possibilità di realizzare un aeroporto nella nostra provincia”.