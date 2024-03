Il consigliere comunale Giovanni Di Caro, del gruppo consiliare “Ravanusa Aperta”, ha presentato una proposta di delibera riguardante l’istituzione e la creazione del marchio “De.C.O.”, acronimo di (Denominazione Comunale di Origine), per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio, e a salvaguardare le peculiarità produttive della cittadina del Monte Saraceno.

Il consigliere Di Caro afferma: «Questa proposta vuole creare delle opportunità dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di produzioni agro-alimentari e gastronomiche quelle specialità locali che, essendo tipiche di Ravanusa, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

I destinatari della suddetta attestazione sono gli artigiani, i produttori, i ristoratori, ecc…, che diventano autentici ambasciatori del territorio, un efficace mezzo di promozione per l’immagine del Comune e non solo da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull’intera comunità».

La De.C.O., così come descritto nella proposta di delibera, è un marchio di attestazione di origine geografica locale che lega in maniera anagrafica un prodotto al proprio territorio, mediante il quale ne viene garantita, oltre alla qualità e alla peculiarità, l’appartenenza alle tradizioni e alla cultura nostrana.

«Tale strumento – continua Giovanni Di Caro – consentirebbe inoltre di promuovere all´esterno le nostre produzioni locali, siano esse legate all´agroalimentare, all´enogastronomia, all´artigianato così come alla cultura popolare che Ravanusa offre, diventando una grande opportunità in ambito economico e sociale per rilanciare in un modo diverso il territorio attraverso le sue specialità produttive, salvaguardando il patrimonio culturale e le tradizioni locali dai processi di globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell´alimentazione.»