Potrebbe sembrare un aneddoto bizzarro, un tentato furto presso la facoltà di legge, ma è quanto realmente accaduto l’altra sera. Un 30enne catanese, pregiudicato, si è introdotto all’interno del plesso universitario di via Gallo, attualmente in ristrutturazione, dove il ladro aveva preso di mira un container che la ditta appaltatrice per i lavori aveva installato nel cortile dello stabile.

Nella circostanza, dopo averne rotto una finestra, il malvivente si era intrufolato nell’area recintata, cominciando a rovistare. All’interno, aveva cercato e selezionato il materiale di suo interesse, ovvero una smerigliatrice, un flex, una saldatrice, un martelletto e un trapano, e li aveva sistemati nei pressi del cancello della struttura, pronti per essere poi portati via.

Scoperto dalle videocamere di sicurezza

Il malvivente, però, non sapeva che in tutti gli ambienti dell’università sono installate delle videocamere di sicurezza che hanno immortalato “l’intruso”.

La sua presenza, dunque, non è passata in osservata e quando gli addetti alla vigilanza hanno chiamato il numero di emergenza 112, la centrale operativa ha subito inviato sul posto due pattuglie.

L’intervento dei carabinieri

Le “gazzelle” hanno quindi raggiunto la sede dell’università in pochissimo tempo e, mentre una è entrata nella struttura dall’ingresso principale, l’altra si è appostata nei pressi dell’uscita secondaria. La scelta operativa è stata premiata, perché il malfattore è stato bloccato proprio mentre tentava la fuga dal cancello retrostante l’ingresso principale, quello che si affaccia su piazza Santo Carcere.

La perquisizione

Messo in sicurezza, il 30 enne è stato perquisito e sotto il giaccone i carabinieri hanno trovato, oltre ad una torcia. un cappellino con visiera che, molto probabilmente, lui pensava di indossare al termine del furto per allontanarsi con la refurtiva senza essere riconosciuto.

I suoi piani, però, sono andati in fumo perché i militari dell’Arma hanno recuperato tutti gli attrezzi da lavoro che aveva prelevato dal container, materiale del valore commerciale di quasi 10.000 euro, restituendoli alla ditta proprietaria.

Arrestato per furto aggravato

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, detto anche obbligo di firma.