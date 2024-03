Due rapinatori armati di un grosso martello e una falce hanno fatto irruzione nel centro scommesse Goldbet in via Cavour a Palermo. I due si sono fatti consegnare i soldi in cassa e sono fuggiti. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori. Sono stati sentiti anche i dipendenti e alcuni testimoni. Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica per cercare tracce utili alle indagini.