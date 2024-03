Il nuovo impegno sociale dell’azienda trasporti AR Cuffarogroup è la lotta al femminicidio e alla violenza di genere. Tema che, purtroppo, giornalmente riempie le pagine dei nostri giornali e che merita la massima attenzione.

La Cuffarogroup a partire da 15 marzo metterà in giro uno dei bus della flotta che utilizzerà per tour Sicilia e viaggi Italia e all’estero con un importante messaggio visivo “Rispettiamo le donne”.

Il presidente del gruppo, Peppe Cuffaro, rende noto sono già in lavorazione altri bus della flotta che affronteranno altri problemi sociali come il bullismo omofobia e altro.

L’azienda leader Cuffarogroup, con il suo presidente con i suoi familiari e collaboratori, è cresciuta nel mondo del turismo raggiungendo obiettivi di grande prestigio non solo in Sicilia ma espandendosi in Italia e in Europa con vari uffici in Germania e in Belgio che collega settimanalmente dando possibilità ai nostri emigrati la possibilità a un costo abbordabile l’incontro dei familiari. Particolarmente lodevole è stata l’attività svolta nel periodo di Covid che ha impegnato la Cuffarogroup a non interrompere i collegamenti settimanali grazie ai sacrifici del rag. Formica e degli autisti. Adesso l’azienda agrigentina è in procinto di partecipare alla prossima gara dei trasporti linee urbane città di Agrigento sperando di dare una nuova svolta ai collegamenti cittadini con nuove idee ed in sintonia con le necessità e le aspirazioni di Agrigento capitale della cultura 2025.