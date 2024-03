La dirigenza scolastica della scuola di Campobello di Licata È iniziato il progetto dama nell’istituto comprensivo “”San Giovanni Bosco””. Sono oltre 30 ragazzi che hanno partecipato alla prima lezione. La dirigenza della scuola: “”Si ringraziano gli insegnanti Flavia Gibaldi e Salvatore Munna per l’impegno profuso nell’organizzare il corso””.

In programma la seconda lezione. Il corso ha una valenza importante anche per la socializzazione dei ragazzi.

Giovanni Blanda