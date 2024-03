Immobiliare.it monitora mensilmente l’andamento dei prezzi di tutte le tipologie di immobili residenziali nella regione Sicilia, sia in vendita sia in affitto.

Immobili residenziali in vendita

A febbraio 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.139 al metro quadro, con un aumento del 1,24% rispetto a febbraio 2023 (1.125 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio nella regione Sicilia ha raggiunto il suo massimo nel mese di febbraio 2024, con un valore di € 1.139 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato aprile 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.119 al metro quadro.

Immobili residenziali in affitto

A febbraio 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,95 al mese per metro quadro, con un aumento del 7,87% rispetto a febbraio 2023 (€ 7,37 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio nella regione Sicilia ha raggiunto il suo massimo nel mese di agosto 2023, con un valore di € 8,05 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato aprile 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,10 al mese per metro quadro.

Prezzi al metro quadro delle province nella regione Sicilia

Nel corso del mese di febbraio 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella regione Sicilia è stato più alto nella provincia di Palermo, con € 1.270 al metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella provincia di Caltanissetta con una media di € 708 al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto della regione Sicilia è stato più alto nella provincia di Siracusa, con € 8,71 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella provincia di Caltanissetta, con una media di € 4,37 al mese per metro quadro.