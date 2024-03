Entrano nel vivo, a Campobello di Licata, i festeggiamenti in onore del Glorioso patriarca San Giuseppe, organizzati dall’omonima chiesa parrocchiale, facente parte dell’Unita’ pastorale “”Sacra famiglia””.

Oggi (sabato 16 marzo), è la Giornata dei ragazzi e dei giovani della comunità.

Alle ore 16, preghiera per i papà dei bambini dei gruppi di catechesi e, a seguire, giochi davanti la chiesa.

Alle ore 18, Santo Rosario e “”Sacro Manto””. Seguirà la santa messa, presieduta da don Filippo Ferlito.

Alle ore 19,30, benedizione della “”Tavola di fraternità”” della famiglia Nocera-Falsone, benedizione in parrocchia della”Tavola di San Giuseppe”” e la “”Tavola”” della famiglia Tasca.

Alle ore 22,” “Saturday’s music”, spettacolo musicale presentato da Bernardo Napoli.

I festeggiamenti proseguiranno sino a martedì 19 marzo.

Giovanni Blanda