E’ stato assegnato al gruppo “Folk Ensemble Vitaminchiki” dell’Ucraina il “Premio Claudio Criscenzo” istituito dall’AIFA, Associazione International Folk Agrigento, promotrice del Festival Internazionale del Foklore “I Bambini del Mondo” giunto alla ventunesima edizione, inserito nel contesto del 76° Mandorlo in Fiore

A designare il gruppo vincitore è stata una giuria composta da 5 ragazzi di Agrigento, Diamante Castelli, (presidente) Carla Pullara, Gaia Sanfilippo, Martina Di Fede e Elena Casablanca. Questa la motivazione: “Il gruppo “Vitaminchiki”, nonostante la grave situazione che sta vivendo il loro Paese, con grande difficoltà ha continuato la propria attività, dimostrando grande passione ed amore per le tradizioni etniche Ucraine. Partecipando al festival hanno dimostrato che la cultura può contribuire alla costruzione di un mondo fatto di pace. In questi giorni i bambini ucraini hanno trasmesso al pubblico sentimenti di gioia ed allegria con canti e danze eseguite con grande straordinaria bravura e professionalità artistica”.

A consegnare il prestigioso riconoscimento il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, insieme all’assessore Costantino Ciulla, unitamente a Giovanni Di Maida, componente del CdA di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e Luca Criscenzo presidente AIFA.

Il Galà del Festival “I Bambini del Mondo”, che anche quest’anno gode del Patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, si è svolto al Museo archeologico “Pietro Griffo” con l’esibizione di tutti i gruppi internazionali che partecipano al Festival.

Nel corso della serata, condotta dallo storico presentatore del festival il giornalista Giuseppe Moscato, la Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presidente Enza Ierna, ha assegnato il premio del concorso “Italia: immagini e pensieri“, ad essere premiato il disegno sui temi del Festival realizzato da una performer del gruppo della Bulgaria, la piccola Presijana Yanulova.

Toccante il momento dedicato all’UNICEF da sempre partner di Aifa. Una collaborazione che ha dato vita all’assegnazione della PIGOTTA, la bambola simbolo della raccolta fondi di Unicef, che per il Bambini del Mondo, assume un significato speciale, pechè la Pigotta si chiama Alice, una ragazza agrigentina scomparsa prematuramente. La Pigotta Alice è stata donata alla bambina più piccola del Festival, la bulgara Denislava Ivanova, non ancora undicenne dalla presidente del Comitato provincial Lilly Bruna. Questa’anno Unicef ha raddoppiato ed una Pigotta è stata consegnata, anche al maschietto più piccolo del festival, il polacco Wojtek Falkowsky di appena 8 anni. dal presidente regionale di Unicef Vincenzo Lorefice.

Un Premio speciale è stato conferito da Panathol International Club di Agrigento, club service che si dedica all’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali. Il riconoscimento è andato al gruppo “Vitaminchiki” dell’Ucraina. A consegnarlo il presidente Pasquale Mauro, questa la motivazione: “Premio Panathlon ai bambini del gruppo Vitaminchiki dell’Ucraica che hanno dimostrato con la vivacità e l’energia delle loro danzedi essere instancabili ambasciatori anche dello spirit olimpico, che esige mutual comprensione tra I popoli, spirito di amicizia, solidarietà e fair play”.

La serata è stata arricchita, come ogni anno, dalla presenza di artisti che in passato hanno collaborato con Claudio Criscenzo, il “papa” del Festival a cui è intitolato il Premio. Ieri sera era presente Marcello Mandreucci musicista e cantautore che vanta diverse collaborazioni con importanti artisti, che ha presentato alcuni brani del suo album di prossima uscita, “Born in Sicily” ricco di collaborazioni artistiche e prodotto dal cantautore Mario Incudine.

Ancora due importanti appuntamenti per “I Bambini del Mondo”, sabato 16 marzo 2023, inizio ore 10.30, nella Valle dei Templi per la tradizionale e tanto attesa “Passeggiata della Pace e della Fraternità”. Ai piedi del Tempio della Concordia “I Bambini del Mondo” lanceranno il loro messaggio di pace e fratellanza tra i popoli, leggendo alcuni passi dei principi fondamentali della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”.

Infine, sempre sabato sera alle ore 16:30, presso i locali della Chiesa Madonna della Provvidenza la suggestiva “Preghiera interreligiosa – I Popoli per la Pace” dove I Bambini del Mondo, ognuno con la loro religione e la loro lingua, pregheranno per la Pace nel Mondo.