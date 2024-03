Delibera della commissaria straordinaria al Comune di Campobello di Licata, con i poteri della giunta municipale.

Deliberato l’adeguamento di alcuni ambienti dell’ex cinema Corallo per l’istituzione di un atelier multimediale della conoscenza finalizzato alla promozione di itinerari turistici dell’identità rurale.

Approvato il progetto esecutivo. Il Comune di Campobello di Licata intende utilizzare il finanziamento pubblico.

La commissaria straordinaria è autorizzata a presentare il progetto per la valutazione e concessione per il sostegno nell’ambito del bando pubblico del Psr Sicilia-Strategia di sviluppo locale, per la somma di euro 199.589,40

Giovanni Blanda